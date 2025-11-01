Тюменцев проконсультируют по вопросам защиты прав детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям пройдут в Тюмени 20 ноября. Проконсультироваться у специалистов можно по телефонам горячей линии и на личном приеме граждан.

В течение ноября тюменцы могут обратиться на горячую линию по вопросам защиты прав и законных интересов детей, оказания юридической помощи по телефону: 8 (3452) 42-67-07. До 20 ноября проконсультироваться по вопросам прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно по номерам: 8 (3452) 42-60-03, 42-61-03, 42-61-04, 42-61-05.

В День правовой помощи детям, 20 ноября, получить разъяснения по вопросам защиты прав несовершеннолетних при государственной регистрации актов гражданского состояния можно по телефонам: 8 (3452) 42-66-99, 8 (3452) 42-67-13, 8 (3452) 42-64-62.

Обратиться к уполномоченному по правам человека в Тюменской области - 8 (3452) 42-67-47 и 8 (3452) 42-67-48.

Личный прием граждан поведет уполномоченный по правам ребенка в Тюменской 20 ноября с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов по адресу: ул. Республики, 24. По этому же адресу личные консультации по вопросам прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведет управление ЗАГС Тюменской области 20 ноября с 9 до 18 часов, сообщает Тюменская область сегодня.

Консультации по вопросам защиты личной информации несовершеннолетних, безопасного интернета и обучению основам правильного поведения ребенка в сети для родителей, представителей и несовершеннолетних проведут 20 ноября с 10 до 12 часов по адресу ул. Республики, 12.