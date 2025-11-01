  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
  • USD80,6010
    EUR93,6953
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

15 % пациентов тюменской школы здоровья достигли значимого снижения веса

Общество, 15:20 14 ноября 2025

Около 15% пациентов достигли значимого снижения веса в школе здоровья, которая работает с 2024 года на базе тюменской поликлиники № 8.

Благодаря этому у них снизился риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета, рассказала врач-эндокринолог городской поликлиники № 8 Ирина Калинина на пресс-конференции "Всемирный день борьбы с диабетом: от профилактики до лечения" в пресс-центре "Тюменской линии" 14 ноября.

"Рост пациентов с сахарным диабетом увеличивается. Каждый день на приеме врач-эндокринолог как минимум одного пациента ставят на учет. Сейчас в нашей поликлинике на учете с сахарным диабетом первого типа значатся порядка 200 человек, а второго типа - почти 4 тыс. 500 тюменцев. Мы стремимся к тому, чтобы эти показатели у нас уменьшались", - добавила врач.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Калинина поделилась, что с 2023 года в поликлинике действует Школа здоровья по сахарному диабету. Она является образцовой, соответствует всем стандартам и методическим рекомендациям Министерства здравоохранения. Большая часть образовательной программы посвящена отработке практических навыков. За текущий год новые знания здесь получили более 400 пациентов, повторно обучились около 300 человек.

"На нашей базе был сформирован дистанционный консультативный центр. Мы ведем наблюдение за пациентами как очно, так и дистанционно. Тюменцы передают доктору свои данные, что позволяет вовремя и быстро корректировать лечение. Хочу подчеркнуть, что это не только нормализация уровня глюкозы. Есть четыре основных показателя, которые больной с сахарным диабетом обязательно должен контролировать: глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль и артериальное давление. Только при достижении целевых показателей возможно избежать наличия осложнений или их отсрочить, что и является нашей основной целью", - сообщила Ирина Калинина.

Она также рекомендовала жителям ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр.

Напомним, что тюменцы с диагнозом сахарный диабет в полной мере обеспечены льготными лекарствами.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , ожирение , поликлиника , сахарный диабет , школа здоровья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 14.11.2025Очередной гуманитарный груза отправил "Народный фронт" из Тюмени на СВО
16:21 14.11.2025Представители финно-угорских и самодийских народов познакомили тюменцев со своей культурой
16:08 14.11.2025Банк России составил портрет типичной жертвы кибермошенников
15:42 14.11.2025Память погибших в ДТП почтили в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора