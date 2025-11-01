15 % пациентов тюменской школы здоровья достигли значимого снижения веса

Около 15% пациентов достигли значимого снижения веса в школе здоровья, которая работает с 2024 года на базе тюменской поликлиники № 8.

Благодаря этому у них снизился риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета, рассказала врач-эндокринолог городской поликлиники № 8 Ирина Калинина на пресс-конференции "Всемирный день борьбы с диабетом: от профилактики до лечения" в пресс-центре "Тюменской линии" 14 ноября.

"Рост пациентов с сахарным диабетом увеличивается. Каждый день на приеме врач-эндокринолог как минимум одного пациента ставят на учет. Сейчас в нашей поликлинике на учете с сахарным диабетом первого типа значатся порядка 200 человек, а второго типа - почти 4 тыс. 500 тюменцев. Мы стремимся к тому, чтобы эти показатели у нас уменьшались", - добавила врач.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Калинина поделилась, что с 2023 года в поликлинике действует Школа здоровья по сахарному диабету. Она является образцовой, соответствует всем стандартам и методическим рекомендациям Министерства здравоохранения. Большая часть образовательной программы посвящена отработке практических навыков. За текущий год новые знания здесь получили более 400 пациентов, повторно обучились около 300 человек.

"На нашей базе был сформирован дистанционный консультативный центр. Мы ведем наблюдение за пациентами как очно, так и дистанционно. Тюменцы передают доктору свои данные, что позволяет вовремя и быстро корректировать лечение. Хочу подчеркнуть, что это не только нормализация уровня глюкозы. Есть четыре основных показателя, которые больной с сахарным диабетом обязательно должен контролировать: глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль и артериальное давление. Только при достижении целевых показателей возможно избежать наличия осложнений или их отсрочить, что и является нашей основной целью", - сообщила Ирина Калинина.

Она также рекомендовала жителям ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр.

Напомним, что тюменцы с диагнозом сахарный диабет в полной мере обеспечены льготными лекарствами.

Виктория Макарова