Мошенничество в особо крупном размере выявила ФСБ в страховой компании в Салехарде

Происшествия, 15:00 14 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенничество в особо крупном размере выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области вместе с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД в одном из офисов страховой компании в Салехарде.

По версии следствия, с ноября 2019 года по сентябрь 2025 бывший руководитель и менеджер по офисным продажам устроили на работу фиктивных страховых агентов. Через них они заключили не менее тысячи договоров страхования, по каждому из них представили подложные документы, а полученные деньги обратили в свою пользу.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, чтобы выявить подобные эпизоды и возможных соучастников противоправной деятельности. Нарушителям грозит лишение свободы до 10 лет.

# РУФСБ России по Тюменской области

