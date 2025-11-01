Банк России составил портрет типичной жертвы кибермошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работающий мужчина 25–44 лет, со средним доходом и средним образованием - такой портрет типичной жертвы кибермошенников составил Банк России, пишет Om1.ru.

По данным опроса, в котором участвовали более 4,5 тысячи жителей Омска, почти 31 % так или иначе сталкивались с киберобманом, а у почти 3 % аферисты сумели выманить деньги.

Чаще всего мошенники воздействуют через телефон и смс: на них приходится 45 % случаев. В около 66 % эпизодов жертвы теряли собственные средства, чаще всего суммы до 20 тысяч рублей; ещё почти 18 % приходилось на кредитные деньги. Каждый третий пострадавший (32 %) признаёт, что в момент атаки не вспомнил базовые правила финансовой безопасности.

Вернуть похищенное удаётся редко — в 72 % случаев попытка остается безуспешной.