Участник "Боевого кадрового резерва" изучил работу тюменских спасателей

Общество, 19:10 14 ноября 2025

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Работу Тюменской областной службы экстренного реагирования изучил участник "Боевого кадрового резерва", ветеран СВО Александр Шубин. По его мнению, настоящие мужские, где на кону стоят человеческие жизни, всегда имеют точки соприкосновения, сообщает проект.

"На фронте и здесь, в мирной жизни, действует одно правило: промедление смерти подобно. Я увидел ту же собранность, то же умение мгновенно принимать решения и доверять напарнику. Но если на войне главное - уничтожить угрозу, то здесь - любой ценой спасти человека. Это колоссальная моральная ответственность, которая требует железных нервов", - поделился впечатлениями Александр Шубин.

Ветеран СВО погрузился на время в будни спасателей, оснащением и техникой, посетил современный учебный центр, где готовят специалистов для работы в экстремальных условиях. Особый акцент был сделан на алгоритмах действий службы в режимах повышенной готовности и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

﻿

По оценке директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин, подобные встречи укрепляют взаимопонимание и доказывают, что будь то военная операция или ликвидация ЧС, Россия может рассчитывать на своих героев

"Для нас крайне важен взгляд со стороны, особенно человека, прошедшего суровые испытания в реальных боевых условиях. Такой обмен опытом между воинами и спасателями бесценен. Он позволяет свежим взглядом оценить нашу работу, а нам - перенять боевой дух и решительность, которые характеризуют наших защитников. Это две стороны одной медали - защиты Отечества, просто на разных фронтах", - подчеркнул директор департамента.

Такие взаимодействия подчеркивают важность консолидации всех силовых и спасательных структур страны.

