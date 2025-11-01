Владимир Путин наградил жительниц Тюменской области
За многолетнюю активную общественную деятельность медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена член совета региональной общественной организации "Национально-культурная автономия татар Тюменской области", профессор-консультант кафедры ТюмГУ Ханиса Алишина.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей отделением ГАУ здравоохранения Тюменской области "Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город" Татьяне Куцевой.
Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации" размещен на портале правовой информации, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.