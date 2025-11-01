  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
В Тюмени впервые чествовали трудовые династии Уральского федерального округа

Губернатор, 19:30 14 ноября 2025

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Первый окружной фестиваль трудовых династий промышленной сферы Уральского федерального округа прошел 14 ноября в концертном зале ТюмГУ в Тюмени. На сцене собрались представители 12 семей, совокупный трудовой стаж некоторых из них превышает 450 лет.

Торжество открылось парадом династий: под бурные овации зрителей каждая семья прошла по сцене, символизируя нерушимую связь поколений и верность избранной профессии. После парада звучали приветственные слова, которые продолжались церемонией награждения.

﻿

Награды представителям династий вручали полномочный представитель Президента РФ в УФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и Герой России Рустам Сайфуллин.

Полномочный представитель Президента в УФО Артем Жога подчеркнул, что главная цель фестиваля состоит в популяризации трудовых профессий. "Все держится на рабочем классе. Трудовые династии показывают любовь к труду и преемственность поколений. А преемственность – это и есть патриотическое воспитание, привитие правильных человеческих ценностей. Передавая опыт из поколения в поколение, мы развиваем институт наставничества",  –  отметил он.

Полпред сообщил, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в разных регионах округа. Идея мероприятия родилась в январе 2024 года во время встречи с семьей геофизиков Рещиковых в Ханты‑Мансийске, инициатива получила поддержку президента РФ.

﻿

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратил внимание на особую значимость фестиваля в нынешних условиях. "Мы сделали акцент на династиях, работающих на промышленных предприятиях и в нефтегазовой отрасли. Сегодня, когда страна сталкивается с вызовами, мы вновь убедились, что независимость возможна лишь при сильной армии и сильной экономике. А сильная экономика состоит из предприятий, способных обеспечивать страну всем необходимым. Это невозможно без высокопрофессиональных и мотивированных людей. Трудовые династии создают импульс для молодого поколения, вдохновляя их идти по стопам родителей", – сказал он.

Глава региона добавил, что власти намерены создавать условия для получения современного профессионального образования, чтобы сочетание фестивалей, чествования династий и качественной подготовки кадров вывело страну на устойчивую траекторию развития.

Губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук рассказал о конкретных мерах поддержки, позволяющих сохранять традиции и внедрять инновации. По его словам, ключевым инструментом популяризации труда являются конкурсы профессионального мастерства. "Мы проводим такие конкурсы по профильным для региона профессиям, связанным с нефтегазодобывающей промышленностью. В этом году ввели дополнительную надбавку к окладу за наставничество на государственных предприятиях. Кроме того, поддерживаем оленеводство – выделяем субсидии как государственным, так и частным компаниям. Это позволяет не только поддерживать бизнес, но и сохранять традиционное природопользование", — пояснил он.

﻿

Участники события отметили, что Фестиваль стал ярким событием, напомнившим о том, что именно труд и преемственность поколений формируют фундамент развития страны и ее суверенитета. Истории династий, чей общий стаж насчитывает сотни лет, продемонстрировали ценность профессионального мастерства и семейной верности избранному делу.

Напомним, первый Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа открылся в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени утром 14 ноября. В Тюмень приехали представители двух династий от каждого региона УФО. Каждая семья привезла с собой историю многолетнего служения уральской промышленности.

Инна Кондрашкина

﻿
