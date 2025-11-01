  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
В Тюмени проходит первый Фестиваль трудовых династий УФО

Общество, 15:09 14 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа открылся в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 14 ноября. Мероприятие проводится впервые по инициативе полномочного представителя Президента РФ в УФО Артема Жоги. В Тюмень приехали представители двух династий от каждого региона УФО. Каждая семья привезла с собой историю многолетнего служения уральской промышленности.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Корреспонденту "Тюменской линии" удалось поговорить со Светланой Кетовой из Заводоуковска. Она объединяет три трудовые династии: Григорьевых, Брагиных и Перевозкиных, чей общий стаж на Заводоуковском машиностроительном заводе превышает 400 лет.

"Наш девиз прост: близкие люди плохого не посоветуют. Поэтому поколения нашей семьи снова и снова выбирают работу на заводе", – поделилась Светлана Кетова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ее семья стала живой хроникой предприятия. Слесари, кладовщики, бухгалтеры, руководители – каждый внес свой вклад в рабочую историю семьи. Сама Светлана трудится на заводе более 23 лет, ее муж Игорь – уже 19 лет. Оба отмечены наградами предприятия и занесены на Доску почета. Узнать подробности об этой трудовой династии можно здесь.

﻿

В течение дня в музейном комплексе проходят разнообразные мероприятия. Представители династий встречаются со школьниками и студентами, рассказывают о выборе профессии, преодолении трудностей и значении наставничества.

Научно-популярный марафон от Российского общества "Знание" предложил гостям погрузиться в размышления о ценностях российской цивилизации и искусстве составления генеалогических древ. А встреча с представительницами балетной династии, заслуженной артисткой России Инной Гинкевич и балериной Анитой Пудиковой, напомнила, что преемственность важна не только в промышленности, но и в искусстве.

﻿

Особой популярностью пользовались профориентационные мастер‑классы. Участники пробовали себя в роли геологов, операторов беспилотников, сварщиков и нефтепереработчиков, осваивали 3D‑ручки и измеряли параметры железнодорожной колеи.

﻿

Торжественная церемония закрытия Фестиваля с участием Артем Жоги и губернатора Тюменской области Александра Моора состоится 14 ноября в 16 часов в концертном зале ТюмГУ. Трудовые династии будут награждены в шести номинациях. По словам организаторов, каждая награда станет признанием не только семейных заслуг, но и вклада в развитие всего Уральского региона.

﻿

Инна Кондрашкина

# Александр Моор , Артем Жога , династия , Музейный комплекс им , Словцова

