Трудовая династия "Юбилейного": когда работа становится судьбой

| Фото: предоставлено Анной Шубиной | Фото: предоставлено Анной Шубиной

На бескрайних просторах Тюменской области раскинулось одно из крупнейших предприятий региона — агрохолдинг "Юбилейный". Здесь, среди современных корпусов и высокотехнологичного оборудования, творит свою историю удивительная трудовая династия Шубиных. Их история — это не просто череда трудовых достижений, а настоящая сага о преданности своему делу, о том, как работа становится судьбой.

Все началось в 1995 году, когда супруги Шубины — Николай и Валентина — решили изменить свою жизнь. "Мы приехали из Северного Казахстана в поисках стабильности, — вспоминает Валентина. — Нас привлекло не только то, что предприятие предоставляло жилье и достойную зарплату, но и возможность развиваться, строить будущее".

Первые шаги на предприятии были непростыми. Николай начинал оператором по уходу за поголовьем, много позже перешел на подготовку помещений. Валентина работала с группами поросят. "Помню, как радовалась каждому рожденному поросенку, — делится она. — Особенно приятно было наблюдать, как малыши весом в полтора килограмма за полтора месяца набирали массу до 15 килограммов".

Время шло, предприятие развивалось, и вместе с ним росла династия. В 2002 году на работу пришла Анна — будущая заместитель директора по животноводству. Начав свой путь простым ветеринарным врачом после окончания техникума, она шаг за шагом поднималась по карьерной лестнице, доказывая свой профессионализм и преданность делу. "Когда я только начинала работать, даже не подозревала, что здесь встречу будущего мужа. Его семья тоже работала на предприятии, и так наша династия стала еще крепче", - вспоминает она.

Сегодня на предприятии трудятся муж Анны и его брат — операторами подготовки животноводческих помещений. "Мы работаем в команде. И это не просто коллеги — это семья, которая поддерживает друг друга", - подчеркнула женщина.

За годы работы предприятие неузнаваемо изменилось. "Раньше работали в резиновых сапогах, а сейчас условия совсем другие — чистота, комфорт, современные технологии. После реконструкции 2013 года многое изменилось, сейчас действует автоматизированная подача кормов, улучшены условия содержания животных, неизменным остается строгий контроль качества", - рассказала героиня повествования в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

А самое главное, считает Анна Шубина, неизменным осталось главное — это люди, их отношение к делу. "Старшее поколение передает нам не только технические навыки, но и особый подход к работе, — рассказала она. — Николай Владимирович всегда говорит: "Главное — это ответственность за каждое действие и терпение в работе с животными"".

На предприятии сохранилась особая атмосфера взаимопомощи и поддержки. "Руководство всегда открыто к диалогу, — отмечает Анна. — Здесь решают не только производственные вопросы, но и помогают в разных жизненных ситуациях, в том числе, сложных".

Предприятие активно развивает корпоративную культуру. Регулярно проводятся спортивные праздники и спартакиады, велопробеги, в которых активно участвуют Шубины. Они завершаются веселыми встречами с шашлыками и развлечениями для всей семьи. "Такие мероприятия сближают коллектив. Мы не просто работаем вместе, мы дружим", - подчеркнула Анна Шубина.

Особенно трогательно наблюдать, как династия передает свои ценности молодому поколению. Этим летом сын Анны, проходящий практику, решил попробовать свои силы на предприятии. "Он приехал на каникулы и захотел сам увидеть, как все устроено изнутри, заработать, это радует — значит, интерес к семейному делу жив", - поделилась она.

Сегодня династия Шубиных — это яркий пример того, как можно построить успешную карьеру на селе. "Я ни разу не пожалела о своем выборе, — уверенно говорит Анна. — Здесь можно не только работать, но и развиваться, расти профессионально".

Глядя на эту удивительную семью, понимаешь: трудовая династия — это не просто несколько поколений, работающих на одном предприятии. Это особая философия жизни, где профессионализм сочетается с человечностью, где работа становится призванием, а предприятие — вторым домом.

"Мы гордимся тем, что являемся частью большой семьи "Юбилейного", — заключила Анна Шубина. — И верим, что наша династия будет продолжать расти и развиваться, передавая свои знания и опыт новым поколениям".

История династии Шубиных — это история верности своему делу, история о том, как труд может стать источником радости и гордости, как одно предприятие может стать домом для целой семьи, связавшей свою судьбу с сельским хозяйством.

Инна Кондрашкина