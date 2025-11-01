  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер южный

Последний в 2025 году матч тюменские футболисты сыграют с ивановцами

Спорт, 11:49 15 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФК "Тюмень" примет на своем поле ивановский "Текстильщик" 16 ноября. Этот матч станет для тюменских футболистов последним в 2025 году, пишет Вcлух.ру.

Игра пройдет в рамках золотой группы LEON-Второй лиги "А". С этим соперником "Тюмень" начинала нынешний сезон: 20 июля на выезде клуб уступил с минимальным отрывом - 2:1.

Всего за 17 матчей летне-осенней части сезона тюменский клуб набрал 22 очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице. В случае победы у клуба есть шанс финишировать в 2025 году пятым.

Напомним, что за последний месяц, после смены главного тренера, у команды было две победы над "Динамо-2" и "Сибирью", а также две ничьих - в поединках с "Велесом" и "Машук-КМВ".

Матч стартует на стадионе "Геолог", начало в 16 часов. Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 15.11.2025Последний в 2025 году матч тюменские футболисты сыграют с ивановцами
14:25 14.11.202535 пилотов посоревнуются на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту
08:12 14.11.2025Шестикратный чемпион мира поделится с тюменскими самбистами секретами мастерства
19:22 10.11.2025"Умную" спортивную площадку открыли в Ялуторовске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора