Последний в 2025 году матч тюменские футболисты сыграют с ивановцами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФК "Тюмень" примет на своем поле ивановский "Текстильщик" 16 ноября. Этот матч станет для тюменских футболистов последним в 2025 году, пишет Вcлух.ру.

Игра пройдет в рамках золотой группы LEON-Второй лиги "А". С этим соперником "Тюмень" начинала нынешний сезон: 20 июля на выезде клуб уступил с минимальным отрывом - 2:1.

Всего за 17 матчей летне-осенней части сезона тюменский клуб набрал 22 очка и находится на седьмом месте в турнирной таблице. В случае победы у клуба есть шанс финишировать в 2025 году пятым.

Напомним, что за последний месяц, после смены главного тренера, у команды было две победы над "Динамо-2" и "Сибирью", а также две ничьих - в поединках с "Велесом" и "Машук-КМВ".

Матч стартует на стадионе "Геолог", начало в 16 часов. Возрастное ограничение: 0+