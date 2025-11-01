  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
Школьник получил травмы в дорожной аварии в Тобольске

Происшествия, 11:10 15 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12-летний школьник попал под колеса автомобиля "Джилли" в 7-м мкрн Тобольска.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, мальчик выбежал из-за стоящей рядом машины. Подросток получил травмы и госпитализирован в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

# авария , ДТП

