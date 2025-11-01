Тюменский орнитолог отмечает снижение миграционного инстинкта птиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все больше лебедей и уток вместо миграции в теплые края остаются зимовать на незамерзающих водоемах в городах. Тюмень - не исключение, рассказал орнитолог Сергей Баянов.

В разговоре с tmn.aif.ru он отметил, что если раньше такое поведение наблюдалось только у слабых или больных птиц, то в последние годы оно распространилось и на здоровых особей. Им достаточно небольшой площади открытой воды для зимовки, главное - чтобы была пища. Этим многие жители неумышленно сами наносят вред: подкармливают птиц, и им нет смысла улетать в теплые края ради пропитания.

Такой пример - озеро в районе Лесобазы недалеко от ТЭЦ, куда сбрасывается теплая вода. Оно не покрывается льдом с наступлением холодов и становится местом зимовки для многих птиц. Здесь они чувствуют себя комфортно: плотные перья и толстый слой жира позволяют им выдерживать температуры до минус 30-40 градусов.

Орнитолог предупредил, что подкармливание водоплавающих - это больше про вред, чем про заботу. Особенно если речь идет о хлебных крошках: они вызывают у птиц расстройство ЖКТ, ослабление иммунитета и дистрофию, что часто приводит к гибели.