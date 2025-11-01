  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

Тюменский орнитолог отмечает снижение миграционного инстинкта птиц

Общество, 13:47 15 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все больше лебедей и уток вместо миграции в теплые края остаются зимовать на незамерзающих водоемах в городах. Тюмень - не исключение, рассказал орнитолог Сергей Баянов.

В разговоре с tmn.aif.ru он отметил, что если раньше такое поведение наблюдалось только у слабых или больных птиц, то в последние годы оно распространилось и на здоровых особей. Им достаточно небольшой площади открытой воды для зимовки, главное - чтобы была пища. Этим многие жители неумышленно сами наносят вред: подкармливают птиц, и им нет смысла улетать в теплые края ради пропитания.

Такой пример - озеро в районе Лесобазы недалеко от ТЭЦ, куда сбрасывается теплая вода. Оно не покрывается льдом с наступлением холодов и становится местом зимовки для многих птиц. Здесь они чувствуют себя комфортно: плотные перья и толстый слой жира позволяют им выдерживать температуры до минус 30-40 градусов.

Орнитолог предупредил, что подкармливание водоплавающих - это больше про вред, чем про заботу. Особенно если речь идет о хлебных крошках: они вызывают у птиц расстройство ЖКТ, ослабление иммунитета и дистрофию, что часто приводит к гибели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# орнитолог , перелетные птицы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 15.11.2025Молодых театралов Тюменской области приглашают на масштабный форум
18:53 15.11.2025В Ишиме преображают старинный купеческий особняк
18:38 15.11.2025Около ста тысяч туристов ожидают в Тюменской области на открытие термального сезона
17:03 15.11.2025Следующий сезон "Недели моды. Сибирь" состоится в Тюмени в апреле

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора