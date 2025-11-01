Многодетная семья из Викулово переехала в новый дом благодаря поддержке из бюджета

| Фото: ТГ-канал Андрея Лотова | Фото: ТГ-канал Андрея Лотова

Ключи от нового индивидуального жилого дома получила мама с пятью детьми в Викуловском округе. Семья состояла на учете как нуждающаяся в жилье и имеющая права на внеочередное предоставление.

С новосельем земляков поздравил глава округа Андрей Лотов. "Индивидуальный дом построен за счёт средств бюджета Викуловского округа подрядной организацией ООО "Агропром", - уточнил он в своих соцсетях.

В качестве бонуса от подрядчика семья получила в подарок полностью оборудованную кухню.