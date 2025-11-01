  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер южный

Многодетная семья из Викулово переехала в новый дом благодаря поддержке из бюджета

Общество, 13:10 15 ноября 2025

ТГ-канал Андрея Лотова | Фото: ТГ-канал Андрея Лотова

Ключи от нового индивидуального жилого дома получила мама с пятью детьми в Викуловском округе. Семья состояла на учете как нуждающаяся в жилье и имеющая права на внеочередное предоставление.

С новосельем земляков поздравил глава округа Андрей Лотов. "Индивидуальный дом построен за счёт средств бюджета Викуловского округа подрядной организацией ООО "Агропром", - уточнил он в своих соцсетях.

﻿

В качестве бонуса от подрядчика семья получила в подарок полностью оборудованную кухню.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Лотов , Викуловский округ , жилье

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 15.11.2025Многодетная семья из Викулово переехала в новый дом благодаря поддержке из бюджета
12:53 15.11.2025Жители Армизонского и Сорокинского округов получили новые возможности для медобследования
12:40 15.11.2025Всероссийский День призывника проходит в Тюмени в новом формате
10:26 15.11.2025Тюменцев проконсультируют по вопросам защиты прав детей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора