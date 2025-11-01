  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

В Ишиме преображают старинный купеческий особняк

Общество, 18:53 15 ноября 2025

комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Объект культурного наследия — дом купца Ивана Тюхова 1870-х годов постройки - качественно преображают на ул. Ленина, 41 в Ишиме.

Ремонт фасада здания уже завершен, смонтирована система водоотведения, впереди установка навесов над крыльцами. Внутри особняка рабочие демонтируют старое покрытие стен и потолка, подключают систему отопления, сообщает Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.

"Все работы на объекте проводятся за счёт средств муниципального бюджета.

Жители Ишима с удовольствием наблюдают, как, шаг за шагом, купеческому особняку возвращается исторический облик", - уточнили в музее.

Напомним, после завершения работ здесь откроют центр креативных индустрий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реставрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 15.11.2025Молодых театралов Тюменской области приглашают на масштабный форум
18:53 15.11.2025В Ишиме преображают старинный купеческий особняк
18:38 15.11.2025Около ста тысяч туристов ожидают в Тюменской области на открытие термального сезона
17:03 15.11.2025Следующий сезон "Недели моды. Сибирь" состоится в Тюмени в апреле

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора