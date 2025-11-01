В Ишиме преображают старинный купеческий особняк
Объект культурного наследия — дом купца Ивана Тюхова 1870-х годов постройки - качественно преображают на ул. Ленина, 41 в Ишиме.
Ремонт фасада здания уже завершен, смонтирована система водоотведения, впереди установка навесов над крыльцами. Внутри особняка рабочие демонтируют старое покрытие стен и потолка, подключают систему отопления, сообщает Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.
"Все работы на объекте проводятся за счёт средств муниципального бюджета.
Жители Ишима с удовольствием наблюдают, как, шаг за шагом, купеческому особняку возвращается исторический облик", - уточнили в музее.
Напомним, после завершения работ здесь откроют центр креативных индустрий.