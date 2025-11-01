  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
Около ста тысяч туристов ожидают в Тюменской области на открытие термального сезона

Общество, 18:38 15 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около ста тыс. туристов ожидают на термах Тюменской области в рамках открытия нового термального сезона. Он стартовал 8 ноября, каждый выходные здесь проходят развлекательные программы для туристов и местных отдыхающих.

“На каждом источнике запланирована своя программа. Кто-то устраивает розыгрыши, другие – интерактивы. Каждый старается удивить своих гостей. В целом открытие термального сезона в Тюменской области - это уже добрая традиция”, – рассказала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер.

Отметим, к открытию термального сезона присоединились восемь бань – банную культуру активно развивают в регионе. Они позиционируют культуру здорового парения, привлекают профессионалов, специалистов оздоровительных процедур. В банных комплексах региона могут предложить обливание квасом, парения с полезными травами.

Только за период открытия термальных источников в 2024 году источники посетили 97 тыс. человек. Ожидается, что в 2025 году эта цифра будет больше. В целом за девять месяцев 2025 года на тюменских термах побывал 1 млн 200 гостей. В Агентстве туризма и продвижения итогам года прогнозируют рост уже до полутора миллионов человек.

На сегодняшний день в регионе работает 22 термальных источника. В 2024 году такой объект открылся и под Тобольском. Он расширяется, систематически обновляется его инфраструктура.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На источниках наблюдают увеличение потока, каждый старается привнести что-то, сделать лучше. Так, на базе отдыха “Верхний Бор”, где открытие термального сезона состоялось 15 ноября, большие планы по расширению. Здесь собираются построить один из самых больших термальных курортов в России.

“Генеральный план всех мероприятий уже готов. Амбиции очень большие, на самом деле нам помогает природа, в которой мы находимся. Здесь двенадцать гектаров соснового леса, рядом природное озеро. Среди всего этого великолепия у нас будут не просто термы, а современный оздоровительный комплекс и глэмпинг с видом на водоем. Мы уже начали работу: открыли современные виллы с джакузи на улице и системой "умный дом", – поделилась представитель “Верхнего бора” Анастасия Берсенева.

Отдохнуть на термальных источниках в Тюменскую область едут гости из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Много туристов приезжают из Казани, Челябинска, Кургана, Омска.

“Рассчитываем, что в ближайшее время будет увеличен турпоток, пойдет работа уже на внешний рынок, на международные туры. Ждем гостей из Дубая – они сейчас видят у себя рекламу сибирских терм”, – заключила Анна Линкер.

Инна Пахомова

# горячие источники , термальный сезон

﻿
