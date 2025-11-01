Акушер из Тобольска помогла обнаружить у пациентки рак на ранней стадии
Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии помогло жительнице Тобольска обследование в кабинете ранней диагностики областной больницы №3.
Акушер Радмила Мезина в очередной раз доказала, насколько важны профилактические осмотры, даже если ничего не беспокоит. Пациентка стационара проходила профилактической обследование в рамках диспансеризации.
Благодаря внимательности и профессионализму врача болезнь удалось выявить на ранней стадии, когда возможно эффективное лечение. Женщине провели операцию, сейчас она под наблюдением врачей-гинекологов и чувствует себя хорошо.
Также во время очередного обследования акушер обратила внимание и на другую пациентку, при осмотре которой она обнаружила образование на ухе и также экстренно оформила направление к онкологу. Исследование подтвердило диагноз. Пациентке было проведено лечение, и прогноз также оказался благоприятным.