Акушер из Тобольска помогла обнаружить у пациентки рак на ранней стадии

Общество, 09:56 16 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии помогло жительнице Тобольска обследование в кабинете ранней диагностики областной больницы №3.

Акушер Радмила Мезина в очередной раз доказала, насколько важны профилактические осмотры, даже если ничего не беспокоит. Пациентка стационара проходила профилактической обследование в рамках диспансеризации.

Благодаря внимательности и профессионализму врача болезнь удалось выявить на ранней стадии, когда возможно эффективное лечение. Женщине провели операцию, сейчас она под наблюдением врачей-гинекологов и чувствует себя хорошо.

Также во время очередного обследования акушер обратила внимание и на другую пациентку, при осмотре которой она обнаружила образование на ухе и также экстренно оформила направление к онкологу. Исследование подтвердило диагноз. Пациентке было проведено лечение, и прогноз также оказался благоприятным.

