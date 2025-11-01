  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Тюменский акушер-гинеколог отмечена Почётной грамотой Минздрава

Общество, 10:52 16 ноября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд отмечена акушер‑гинеколог поликлиники № 3 Тамара Фёдорова, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Коллеги отзываются о Тамаре Николаевне с большим уважением. Сейчас она работает в малой операционной и всесторонне занимается онкологическим направлением.

В её ведении — и профилактика: выявление и лечение предраковых состояний, диагностика онкологии на ранней стадии и дальнейшее ведение пациенток.

"Мне очень приятно — всё это держалось в тайне, поэтому стало невероятным сюрпризом. Я в медицине уже 45 лет, из них 33 года отработала в роддоме. Я очень люблю свою профессию, никогда ничего не хотела поменять. Мне очень ценно, что мой труд признают", — делится впечатлениями Тамара Фёдорова.

"Самые приятные слова хочется сказать про Тамару Николаевну. Её любят и ценят пациенты, она всегда помогает коллегам: долго работала руководителем и всегда может поделиться опытом. Очень рады, что смогли сделать такой сюрприз и нашего доктора оценили по достоинству на высоком уровне", — рассказала заведующий женской консультацией Валентина Ничипорук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# награды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:54 16.11.2025Тюменцы ремонтируют Дворец бракосочетания в подшефном Краснодоне
11:11 16.11.2025Тюменских предпринимателей приглашают обсудить инклюзивное трудоустройство
10:52 16.11.2025Тюменский акушер-гинеколог отмечена Почётной грамотой Минздрава
09:56 16.11.2025Акушер из Тобольска помогла обнаружить у пациентки рак на ранней стадии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора