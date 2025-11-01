Тюменский акушер-гинеколог отмечена Почётной грамотой Минздрава

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд отмечена акушер‑гинеколог поликлиники № 3 Тамара Фёдорова, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Коллеги отзываются о Тамаре Николаевне с большим уважением. Сейчас она работает в малой операционной и всесторонне занимается онкологическим направлением.

В её ведении — и профилактика: выявление и лечение предраковых состояний, диагностика онкологии на ранней стадии и дальнейшее ведение пациенток.

"Мне очень приятно — всё это держалось в тайне, поэтому стало невероятным сюрпризом. Я в медицине уже 45 лет, из них 33 года отработала в роддоме. Я очень люблю свою профессию, никогда ничего не хотела поменять. Мне очень ценно, что мой труд признают", — делится впечатлениями Тамара Фёдорова.

"Самые приятные слова хочется сказать про Тамару Николаевну. Её любят и ценят пациенты, она всегда помогает коллегам: долго работала руководителем и всегда может поделиться опытом. Очень рады, что смогли сделать такой сюрприз и нашего доктора оценили по достоинству на высоком уровне", — рассказала заведующий женской консультацией Валентина Ничипорук.