Менделеевка приглашает тюменцев на ночную экскурсию

Общество, 15:14 16 ноября 2025

Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Тюменцы смогут побывать на ночной экскурсии в областной библиотеке имени Д. И. Менделеева а рамках проекта "Блуждают тени среди книг".

"Посетителям откроются самые сокровенные легенды старых переплетов и тайны здания. Есть ли тут привидения? Какие залы скрыты от глаз читателей?", – обещают сотрудники Менделеевки.

Запланированы и встречи с известными литературными персонажами, и посещение самых сокровенных уголков библиотеки. Событие платное, доступна оплата по Пушкинской карте. Справки по тел.: +7 (3452) 565-300.

Возрастное ограничение 12+

# библиотека Менделеева , экскурсия

