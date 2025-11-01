Менделеевка приглашает тюменцев на ночную экскурсию
Тюменцы смогут побывать на ночной экскурсии в областной библиотеке имени Д. И. Менделеева а рамках проекта "Блуждают тени среди книг".
"Посетителям откроются самые сокровенные легенды старых переплетов и тайны здания. Есть ли тут привидения? Какие залы скрыты от глаз читателей?", – обещают сотрудники Менделеевки.
Запланированы и встречи с известными литературными персонажами, и посещение самых сокровенных уголков библиотеки. Событие платное, доступна оплата по Пушкинской карте. Справки по тел.: +7 (3452) 565-300.
Возрастное ограничение 12+