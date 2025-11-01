Карьерный форум "Пчела" объединил около 80 тюменских студентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 80 студентов вузов объединил карьерный форум "Пчела", который проходит в Тюменском медуниверситете 16 ноября. Для участников подготовлена программа по развитию hard skills и soft skills.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель международной молодежной организации AIESEC в Тюмени Ангелина Сухарева.

"Нам важно показать тюменской молодежи, какие у нее есть возможности в нашем регионе, как они могут построить карьеру, раскрыть свой потенциал. Например, в этом году мы устроили "ярмарку международностей", где расскажем ребятам о стажировке в других странах. В целом мероприятие является мостиком между студентами и работодателями. Часто молодые люди после события находят себе работу у наших партнеров. В этом году среди спикеров, например, Тобольское ПАТП, предприниматели из сферы IT и digital, члены организации, которые занимают должности в руководящем совете AIESEC", - пояснила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На встрече тюменцам рассказывают о процессах автоматизации в IT-сфере, поколении зумеров, какими навыками должны обладать современные люди, как научиться работать в команде и мотивировать самого себя, когда работаешь в коллективе. Кроме этого, участники узнают о том, что лучше выбрать – найм или работу на себя. В частности, основатель компании SinorCriate, сооснователь объединения ТДП-SinorCriate Артем Трутнев поделился сильными сторонами предпринимательства, такими как полная автономия и контроль, прямое влияние на мир и создание ценности, а также слабыми сторонами. К ним относятся высокие финансовые риски, нестабильность дохода и прочее.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сейчас идет период постиндустриального общества. Многое заменяют нейросети, но рынку нужна душа и что-то совершенно новое, энергичное. Чтобы развивать свой бизнес на рынке России в ближайшие 10 лет лучше всегда иметь определенную цель. Если вы хотите реализоваться как личность и занять высокое место в мире, нужно прилагать серьезные усилия. Должна быть системная работа и целеустремленность, просто так ничего не получится", - сказал Артем Трутнев.

Студентка пятого курса Тюменского госуниверситета Муазам Ахмедова пришла на форум, чтобы почерпнуть для себя новые знания. После выпуска из вуза она планирует стать предпринимателем и со временем открыть свое дело.

"Хотелось бы работать на себя, поэтому я и зарегистрировалась на форум. Знаете, раньше мне не нравилось готовить, а потом увлеклась кондитерским делом, устроилась кондитером и, мне кажется, что нашла себя в этом деле. После выпускного собираюсь развиваться в этом направлении и открыть кондитерский цех", - добавила Муазам.

Форум завершится около 17 часов. В конце самым активным, которые поучаствуют в розыгрышах, подарят сертификат на обучение в автошколу, мерч и другие призы. Трансляции с лекций можно посмотреть в группе форума "Пчела" во ВКонтакте по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

Виктория Макарова