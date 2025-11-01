  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер южный

Карьерный форум "Пчела" объединил около 80 тюменских студентов

Общество, 15:01 16 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 80 студентов вузов объединил карьерный форум "Пчела", который проходит в Тюменском медуниверситете 16 ноября. Для участников подготовлена программа по развитию hard skills и soft skills.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель международной молодежной организации AIESEC в Тюмени Ангелина Сухарева.

"Нам важно показать тюменской молодежи, какие у нее есть возможности в нашем регионе, как они могут построить карьеру, раскрыть свой потенциал. Например, в этом году мы устроили "ярмарку международностей", где расскажем ребятам о стажировке в других странах. В целом мероприятие является мостиком между студентами и работодателями. Часто молодые люди после события находят себе работу у наших партнеров. В этом году среди спикеров, например, Тобольское ПАТП, предприниматели из сферы IT и digital, члены организации, которые занимают должности в руководящем совете AIESEC", - пояснила она.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На встрече тюменцам рассказывают о процессах автоматизации в IT-сфере, поколении зумеров, какими навыками должны обладать современные люди, как научиться работать в команде и мотивировать самого себя, когда работаешь в коллективе. Кроме этого, участники узнают о том, что лучше выбрать – найм или работу на себя. В частности, основатель компании SinorCriate, сооснователь объединения ТДП-SinorCriate Артем Трутнев поделился сильными сторонами предпринимательства, такими как полная автономия и контроль, прямое влияние на мир и создание ценности, а также слабыми сторонами. К ним относятся высокие финансовые риски, нестабильность дохода и прочее.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сейчас идет период постиндустриального общества. Многое заменяют нейросети, но рынку нужна душа и что-то совершенно новое, энергичное. Чтобы развивать свой бизнес на рынке России в ближайшие 10 лет лучше всегда иметь определенную цель. Если вы хотите реализоваться как личность и занять высокое место в мире, нужно прилагать серьезные усилия. Должна быть системная работа и целеустремленность, просто так ничего не получится", - сказал Артем Трутнев.

Студентка пятого курса Тюменского госуниверситета Муазам Ахмедова пришла на форум, чтобы почерпнуть для себя новые знания. После выпуска из вуза она планирует стать предпринимателем и со временем открыть свое дело.

"Хотелось бы работать на себя, поэтому я и зарегистрировалась на форум. Знаете, раньше мне не нравилось готовить, а потом увлеклась кондитерским делом, устроилась кондитером и, мне кажется, что нашла себя в этом деле. После выпускного собираюсь развиваться в этом направлении и открыть кондитерский цех", - добавила Муазам.

﻿

Форум завершится около 17 часов. В конце самым активным, которые поучаствуют в розыгрышах, подарят сертификат на обучение в автошколу, мерч и другие призы. Трансляции с лекций можно посмотреть в группе форума "Пчела" во ВКонтакте по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# IT , карьера , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 16.11.2025Расширенный пакет льгот предусмотрен в Тюменской области для ветеранов труда
15:14 16.11.2025 Менделеевка приглашает тюменцев на ночную экскурсию
15:01 16.11.2025Карьерный форум "Пчела" объединил около 80 тюменских студентов
12:51 16.11.2025Участник "Боевого кадрового резерва" прошёл стажировку в Управлении госэкспертизы проектной документации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора