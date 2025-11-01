  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Автомобиль съехал в кювет и загорелся в Аромашевском районе

Происшествия, 17:27 16 ноября 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Один человек пострадал в ДТП на ул. Луговой с. Аромашево 16 ноября, сообщает Главное Управление МЧС России по Тюменской области.

Во втором часу дня автомобиль Nissan съехал в кювет и загорелся. В результате этого происшествия один человек получил травмы.

Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС отключили аккумуляторную батарею повреждённого автомобиля.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ДТП

