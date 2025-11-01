Более 600 пациентов доставила скорая в стационар в Тюмени в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

700 экстренных вызовов приняли диспетчеры скорой в Тюмени и Тюменском округе 15-16 ноября. В стационары доставлено 608 пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Всего в выходные помощь потребовалась 1 тыс. 325 жителям. В неотложку поликлиник передано 899 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице.

69 звонивших работники оперативного отдела проконсультировали удаленно. Чаще всего вопросы касались работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время и другой справочной информации.