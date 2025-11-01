В середине недели в Тюменской области потеплеет и пройдет дождь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в течение недели, с 17 по 23 ноября. По данным центра Фобос, во второй половине периода в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В среду ожидается кратковременное потепление до плюс 6, в остальные дни температура составит от минус 3 до плюс 2.

В Тюмени 17 ноября ожидается ясная погода, днем от 1 до 3 градусов мороза, ночью минус 3. Атмосферное давление немного выше нормы, на небе - переменная облачность, ветер юго-западный 4 м/с.

18 ноября в течение суток синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, переменную облачность. Ночью и днем температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза, ветер южный, умеренный.

19 ноября ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с, возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут минус 3.

20 и 21 ноября дневная температура составит от ноля до минус 2 градусов, ночная – до минус 3. Ветер западный, до 5 м/с.

В субботу, 22 ноября, на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность, днем от 2 до 4 градусов ниже ноля, ночью – минус 5. Ветер слабый южного направления.

В воскресенье, 23 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь, местами дымку. Днем потеплеет до плюс 6, ветер юго-западный, умеренный.

Любовь Голышева