Тюменцев приглашают отметить юбилей Центра русской культуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт, посвященный юбилею Центра русской культуры, состоится в зале ДКиТ "Торфяник" в Тюмени 17 ноября, начало - в 18 часов, сообщает администрация города.

Уже 15 лет Центр русской культуры сохраняет и популяризирует русские традиции. С 2020 года учреждение возглавляет Татьяна Ухман. Под ее началом центр стал лауреатом премии "Гордость нации – 2024" в номинации "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области".

Также за плечами коллектива две победы в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив и реализация крупных проектов. Среди них - клуб интернациональной дружбы "ПРОтрадиции", а также культурно-просветительский проект "Поющие сердца Донбасса", реализованный в 2023 году.

В центре работает 28 клубных формирований для детей и взрослых. Особое место среди них занимают ансамбли казачьей песни "Любава", "Атаманский причал" и "Тюмень казачья".