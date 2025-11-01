  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
В тюменском ИИ-Колледже готовятся к первой сессии

Общество, 17:43 17 ноября 2025

ТюмГУ

Первая сессия в ИИ-Колледже - новом структурном подразделении ТюмГУ - начнется 22 ноября. Программу СПО "Интеграция решений с применением искусственного интеллекта" реализуют наравне с восемью регионами страны, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Но мы первые залицензировали ее, это факт. Изюминка программы — модули по обучению работе с большим массивом данных, искусственному интеллекту, промптинжинирингу. На мой взгляд, это емкая программа, которая позволит студентам обучать модели ИИ и внедрять их в практическую деятельность. Понятно, что пока ребята изучают больше классических общеобразовательных дисциплин, составляющих базу 10-11 классов, но у них уже есть введение в специальность", - рассказала директор Колледжа искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства Ольга Кузьменко.

Образовательную программу представили на площадке "Инфотеха", спрос на нее высокий не только в регионе, но и в России в целом.

Одна из задач ИИ-Колледжа — привлечь студентов, мотивированных на обучение. Вторая — обеспечить им бесшовный переход на образовательные программы высшего образования: все семь образовательных программ СПО сформированы именно таким образом.

"В отличие от выпускников других профессиональных образовательных организаций наши ребята для поступления в университет будут выполнять практикоориентированный проект, оценивать который будет специально созданная комиссия, включая преподавателей Института или Школы ТюмГУ, где студенты планируют продолжить обучение. При этом следует отметить, что вариативная часть наших образовательных программ содержит ядерные дисциплины ТюмГУ, что позволит обучающимся при поступлении на программы высшего образования сократить срок обучения", - подчеркнула Ольга Кузьменко.

Добавим, потенциальные абитуриенты могут поближе познакомиться с ИИ-Колледжем 29 ноября в День открытых дверей.

# ТюмГУ

