Школьники из Тюменского муниципального округа придумали игру по обсерватории

| Фото: Управление образования АТМР | Фото: Управление образования АТМР

Школьники из Червишево придумали собственную игру для фестиваля настольных игр от "Движения первых", сообщает администрация Тюменского муниципального района.

Действие игры разворачивается в обсерватории "Старая башня". Игрокам предстоит пройти по всем этажам башни, узнать интересные факты о родном селе и собирать звезды для выбранных созвездий.

Игра выделяется оригинальной идеей, красочным оформлением и ярким краеведческим уклоном. Такая комбинация пришлась по душе жюри: команда Червишевской школы, представлявшая Тюменский округ, заняла первое место.

"Это не только победа, но и огромный опыт. Мы получили новые знания и разработали интересный проект, который нам самим очень нравится", – поделились впечатлениями участники команды.