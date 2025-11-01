Более 2,1 млн кв. метров жилья ввели в Тюменской области за десять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,6 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Уральском федеральном округе с января по октябрь этого года. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в полпредстве УФО со ссылкой на данные Росстата.

Вопросы жилищного строительства в соответствии с поручением главы государства находятся на контроле у полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Он отметил, что в двух из шести регионов округа, это Курганская область и Ямал, план по вводу жилья в эксплуатацию на 2025 год, установленный в соответствии с федеральным проектом "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни", уже перевыполнен. В Тюменской области уже сдали более 2,1 млн кв. метров жилья.

В настоящее время в Уральском федеральном округе в разной степени строительной готовности находится 1 097 многоквартирных домов жилой площадью свыше 12 786 тыс. кв. м, что на 456 тыс. кв. м больше, чем в ноябре 2024 г.

При этом 99,7% площади новостроек реализуется в рамках проектного финансирования по счетам эскроу.

Напомним, что в соответствии с поручением главы государства в УФО в 2024 году обеспечен рекордный уровень ввода жилья - свыше 9,6 млн. кв. м, что на 1,9% больше, чем в 2023 году.