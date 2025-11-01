  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

Более 2,1 млн кв. метров жилья ввели в Тюменской области за десять месяцев

Общество, 17:38 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,6 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Уральском федеральном округе с января по октябрь этого года. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в полпредстве УФО со ссылкой на данные Росстата.

Вопросы жилищного строительства в соответствии с поручением главы государства находятся на контроле у полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Он отметил, что в двух из шести регионов округа, это Курганская область и Ямал, план по вводу жилья в эксплуатацию на 2025 год, установленный в соответствии с федеральным проектом "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни", уже перевыполнен. В Тюменской области уже сдали более 2,1 млн кв. метров жилья.

В настоящее время в Уральском федеральном округе в разной степени строительной готовности находится 1 097 многоквартирных домов жилой площадью свыше 12 786 тыс. кв. м, что на 456 тыс. кв. м больше, чем в ноябре 2024 г.

При этом 99,7% площади новостроек реализуется в рамках проектного финансирования по счетам эскроу.

Напомним, что в соответствии с поручением главы государства в УФО в 2024 году обеспечен рекордный уровень ввода жилья - свыше 9,6 млн. кв. м, что на 1,9% больше, чем в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ввод жилья , жилье , полпред президента в УФО , Росстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:55 18.11.2025Команда ТИУ вошла в тройку лучших в стране по информационному моделированию зданий
20:34 18.11.2025Тюменская студентка стала призером фестиваля профсоюзов
19:55 18.11.202537 юных краеведов примут участие в конференции "Мы живем в Сибири"
19:00 18.11.2025Библиотекарем года стала тюменка Анна Вукович

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора