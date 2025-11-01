Шесть жителей Тюменской области вышли в финал III Всероссийского конкурса "Памяти героев верны!"

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" Тюменской области

В финал ежегодного всероссийского конкурса творческих работ "Памяти героев верны!" вышли шесть жителей Тюменской области. Конкурс направлен на сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции и проводился в третий раз.

В этом году участники представили свои работы в девяти номинациях, включая эссе, рассказы, стихи, песни, фотографии и рисунки, а также спецноминации от партнеров – "Движения Первых" и ВОД "Волонтеры Победы". Все лауреаты будут приглашены на торжественную церемонию вручения дипломов и памятных подарков в Москву в декабре текущего года.

Имена призеров корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Ими стали тюменец Данил Илюшкин, занявший первое место в номинации "авторская песня", Александр Гарас, ставший вторым в той же категории. Бронзу в песенном жанре взял Юрий Няшин, а Анастасия Денисова стала третьей в номинациях "Волонтеры: помощь фронту". Кирилл Колосов получил серебро в номинации "Авторская фотография", школьница Арина Тушина завоевала второе место в рисунке.

Возглавил список победителей действующий военнослужащий Данил Илюшкин. Песню "Северный" он написал, восхитившись жителями Севера, обладающими стойкостью характера и готовностью защитить родную землю несмотря ни на что. Это особенно близко мужчине, поскольку сам он служит Родине на СВО, исполняя обязанности сапера-пулеметчика. "Русскую армию никогда и никому не победить!" - поделился воин.

Воспитанник лицея №93 Александр Гарас представил авторское произведение "Железо в руках". Своей музыкой он решил выразить собственные эмоции и размышления: "Я посвятил песню всем тем солдатам, кто погиб во время выполнения боевых задач на специальной военной операции", - сказал он.

Композиция 27-летнего уроженеца с. Полозаозерье Бердюжского района Юрия Няшина "Победа будет за нами" призвана, по его словам, вдохновить воинов на новые свершения. Сам певец преподает в школе, занимается спортом, организует благотворительные выступления и передает вырученные деньги на помощь участникам спецоперации. В прошлом году Юрий участвовал в конкурсе, но в финал не вышел. Он не сдался и добился успеха.

Анастасия Денисова родом из Уватского района. Ее произведение посвящено супругам Николаю и Фаиме Скриповым, старейшим волонтерам региона, поддерживающим участников СВО. Несмотря на почтенный возраст, супруги энергично занимаются изготовлением сухих пайков, костюмов "леший" и многим другим. Их сын Денис - ветеран СВО, после ранения вернулся домой, долго восстанавливался, сейчас помогает родителям в их деятельности.

Пятый призер, 16-летний студент первого курса исторического факультета университета Кирилл Колосов, представил фотографию ветерана СВО Виталия Жилякова, который держит в руках книгу со снимком своего погибшего друга Леонида Кузнецова, участника СВО, награжденного орденом Мужества и медалью "За отвагу", вспоминает о нем и читает строчки о подвиге товарища-героя.

Завершает список финалистов ученица седьмого класса средней школы № 94 Арина Тушина. Ей принадлежит картина "Я "Заря", разрешите доложить..." Изобразив исторический момент установки российского флага в освобожденной Малой Локне Курской области 9 марта 2025 года на вышке высотой 88 метров бойцом полка контроля территории "Юг" с позывным "Заря", школьница подчеркнула его значимость. "С героем своей работы я не знакома, выбрала его из новостной ленты и решила запечатлеть эту победу. Участников СВО в нашей семье нет, но есть родственники, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. Пока мы помним обо всех военных событиях, мы ценим каждую минуту нашей светлой и спокойной жизни. Вклад защитников нашей страны бесценен. Я благодарю каждого из них", - сказала девушка.

Добавим, за три года конкурс фонда "Защитники Отечества" объединил более 10 тыс. человек в возрасте от семи до 96 лет.

Инна Кондрашкина