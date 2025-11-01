  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
Тюменская область занимает второе место в работе по освещению нацпроектов

Общество, 18:33 18 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательный семинар-совещание по информационному освещению реализации нацпроектов в регионах Уральского федерального округа состоялся 18 ноября. В числе участников - представители органов власти Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

"Уральский федеральный округ активно включился в информационную работу с новыми национальными проектами, которые запущены с начала 2025 года. Все регионы показали хорошие результаты и творческий подход. В общей сложности с начала текущего года создано более 19 тысяч информационных поводов, по сравнению с 2024 годом зафиксирован рост почти в полтора раза. Важно понятным языком доносить до жителей результаты работы органов власти по нацпроектам", - заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов.

Тюменская область занимает второе место в работе по освещению нацпроектов, отметил Борис Кириллов. В регионе сформирован очень серьезный подход и наработки по проекту "Эффективная конкурентная экономика", пишет инфоцентр правительства региона.

﻿

Директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова подчеркнула, что информационные материалы, посвященные национальным проектам, всегда находят отклик аудитории и дают обратную связь.

"Последняя компания, которая у нас сейчас запущена – по профилактике кибермошенничества. Создан сайт Стопмошенники72.рф активно используются разные каналы коммуникации. Запущена серия обучающих мероприятий, разработаны посвященные этой тематике игра-опрос и видеоурок", – отметила она.

Данная информационная кампания проводится в рамках национального проекта "Экономика данных.

Реализация нацпроектов входит в число приоритетных тем для региональных и муниципальных средств массовой информации и интернет-собщества Тюменской области, акцентировала внимание Ирина Широкова.

