Более 100 параспортсменов выступят на фестивале ГТО

Фестиваль "Готов к труду и обороне" среди лиц с ОВЗ и инвалидностью пройдет в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 22 ноября. Открытие фестиваля запланировано на 10 часов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В соревнованиях выступят более 100 тюменских спортсменов. Участники продемонстрируют свое мастерство в выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО".

Напомним, в программу фестиваля включены виды испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, утвержденные Минспорта России.