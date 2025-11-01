  • 19 ноября 202519.11.2025среда
В Тюмени задерживается вылет самолета в Сургут

Общество, 12:41 19 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По техническим причинам 19 ноября задержан вылет рейса 9818 авиакомпании "ЮТэйр" из тюменского аэропорта Рощино в Сургут.

Как уточнили в уральской транспортной прокуратуре, время вылета по расписанию - 8 часов местного времени. Планируемое время вылета - 15 часов местного времени.

Как отметили в ведомстве, на рейс зарегистрировано 126 пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

# аэропорт Рощино , задержка рейсов , Уральская транспортная прокуратура , ЮТэйр

