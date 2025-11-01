  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Марафон "Лучшие муниципальные практики Тюменской области" проходит в Заводоуковске

Общество, 12:52 19 ноября 2025

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

70 представителей муниципалитетов Тюменской области собрались на межмуниципальном марафоне "Лучшие муниципальные практики Тюменской области", который проходит в Заводоуковске 19 ноября.

Как сообщает информационный центр правительства региона, событие объединило специалистов администраций, инвестиционных уполномоченных территорий. Приглашенные коллеги из Курганской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поделятся опытом развития территорий.

В течение дня участники разберут лучшие практики по продвижению инвестиционного потенциала, разработке инвестпредложений для бизнес-ниш и взаимодействию с потенциальными инвесторами.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В рамках марафона запланировано посещение инвестиционных проектов, реализуемых в Заводоуковском муниципальном округе.

Отметим, это шестое мероприятие такого формата для инвесткоманд региона.

