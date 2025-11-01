  • 19 ноября 202519.11.2025среда
  • USD81,0547
    EUR93,9295
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

В Аромашевском округе прокуратура проверила ремонт соцобъектов

Общество, 20:56 19 ноября 2025

из Telegram-канала главы Аромашевского округа Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского округа Игоря Власова

Ход ремонта социальных объектов проверили в Аромашевском округе. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"Совместно с прокурором Аромашевского округа Айгуль Ахметовой посетили ряд объектов, на которых в настоящее время ведутся ремонтные работы. Осмотрели районный Дом культуры, Аромашевскую районную больницу, здание Центральной районной библиотеки имени поэта В.И. Белова и здание по адресу: ул.Декабристов, 12", - уточнил глава.

Он отметил, что во время рабочего визита с руководителями учреждений и представителями подрядных организаций обсудили график работ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Аромашевский округ , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 19.11.2025Никита Михалков в Тюмени: о "12", сибирском зрителе и вечной актуальности театра
20:56 19.11.2025В Аромашевском округе прокуратура проверила ремонт соцобъектов
20:24 19.11.2025Тюменский спортсмен представит регион на соревнованиях в ОАЭ  
19:57 19.11.2025В Тюмени расширяется зона платных парковок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора