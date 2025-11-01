В Аромашевском округе прокуратура проверила ремонт соцобъектов

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского округа Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского округа Игоря Власова

Ход ремонта социальных объектов проверили в Аромашевском округе. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"Совместно с прокурором Аромашевского округа Айгуль Ахметовой посетили ряд объектов, на которых в настоящее время ведутся ремонтные работы. Осмотрели районный Дом культуры, Аромашевскую районную больницу, здание Центральной районной библиотеки имени поэта В.И. Белова и здание по адресу: ул.Декабристов, 12", - уточнил глава.

Он отметил, что во время рабочего визита с руководителями учреждений и представителями подрядных организаций обсудили график работ.