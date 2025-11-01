  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
Тюменцы встретятся с чемпионами мира по аккордеону и баяну

Общество, 10:51 20 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча с чемпионами мира по аккордеону и баяну – 2025 начнется в Тюмени в ДШИ "Лира" (ул. Таврическая 2/1) 20 ноября в 13 часов. На ней подведут итоги Тюменского открытого чемпиона России по аккордеону и баяну, сообщают организаторы.

Участниками станут: Константин Рябин, чемпион мира – 2025 в главной категории турнира "сеньоры", студент Российской академии музыки имени Гнесиных; Михаил Бовкун, чемпион мира – 2025 в категории "ансамбль", студент Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки; Никита Золкин, чемпион мира – 2025 в категории "ансамбль", студент Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки; Ростислав Горянский, чемпион мира – 2025, категория "юниоры", студент музыкального училища при Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова; Владимир Черных, Москва, чемпион мира – 2006; Сергей Окороков, Тюмень, организатор Открытого чемпионата России по аккордеону и баяну.

Мероприятие направлено на профориентацию и мотивацию – вдохновить учащихся музыкальных учебных заведений на новые творческие свершения через личное общение с чемпионами мира. Обмен опытом – предоставить уникальную возможность музыкантам узнать из первых уст о секретах мастерства, подготовке к международным конкурсам и победах на мировой арене. Популяризацию жанра – укрепление статуса баяна и аккордеона как современных и востребованных инструментов в мировом культурном пространстве.

21 ноября в ДК "Нефтяник" чемпионы мира выступят на VI региональном фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов Тюменской области, в рамках которого региональным школам искусств фонд "Золотые ворота Сибири" вручит 11 гармоней.

За информацией обращаться: +7 922 042-89-09, email: nizra@mail.ru, Роман Низамутдинов.

аккордеон , баян , чемпионат

