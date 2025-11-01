  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
Тяжелоатлеты России поборются за Кубок памяти участника СВО Артема Самарина

Спорт, 11:13 20 ноября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытый Кубок памяти участника СВО Артема Самарина пройдет в Тюмени в рамках чемпионата и первенства города по тяжёлой атлетике. Свое мастерство продемонстрирует более 100 спортсменов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Артем Самарин родился и вырос в городе Куртамыше Курганской области. После окончания Шадринского педагогического университета тренировал спортсменов Тюменского индустриального университета. Стал мастером спорта по зимнему полиатлону. В 2021 году защитил кандидатскую - ему была присуждена ученая степень кандидата социологических наук.

В декабре 2022 года Артем Самарин принял серьезное мужское решение отправиться в зону СВО.

Командир разведподразделения штурмового отряда Артем Самарин (позывной "Самара") вместе с боевым товарищем (позывной "Горец") двое суток удерживали занятую позицию. Оба бойца погибли.

Наш геройский земляк награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, "За взятие Бахмута", "Участнику битвы за Бахмут. Бахмутская мясорубка", вагнеровским крестом, орденом Мужества (посмертно).

Чемпионат и первенство Тюмени по тяжёлой атлетике пройдут в 22 и 23 ноября, на базе спортивной школы № 3 (ул. Садовая, 109/1). Более 60 сильнейших тяжелоатлетов вступят в борьбу за медали.

