Тюменский спортсмен представит регион на соревнованиях в ОАЭ
Тюменский спортсмен Савелий Патрикеев представит регион на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего-2025", который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.
Воспитанник детского технопарка "Кванториум" дворца "Пионер", пилот FPV-дрона вошел в число лучших спортсменов на финальном этапе всероссийского "Кубка технологических видов спорта", который завершился в Москве.
За право попасть в сборную страны в финале боролись 140 спортсменов из 38 регионов.
Первые "Игры будущего" состоялись в Казани в 2024 году. Это мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта, который объединяет классический спорт и технологии виртуальной и дополнительной реальности.