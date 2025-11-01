  • 19 ноября 202519.11.2025среда
  • USD81,0547
    EUR93,9295
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Тюменский спортсмен представит регион на соревнованиях в ОАЭ  

Общество, 20:24 19 ноября 2025

Департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

Тюменский спортсмен Савелий Патрикеев представит регион на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего-2025", который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.

Воспитанник детского технопарка "Кванториум" дворца "Пионер", пилот FPV-дрона вошел в число лучших спортсменов на финальном этапе всероссийского "Кубка технологических видов спорта", который завершился в Москве.

За право попасть в сборную страны в финале боролись 140 спортсменов из 38 регионов.

Первые "Игры будущего" состоялись в Казани в 2024 году. Это мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта, который объединяет классический спорт и технологии виртуальной и дополнительной реальности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОАЭ , спорт , турнир

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 19.11.2025Никита Михалков в Тюмени: о "12", сибирском зрителе и вечной актуальности театра
20:56 19.11.2025В Аромашевском округе прокуратура проверила ремонт соцобъектов
20:24 19.11.2025Тюменский спортсмен представит регион на соревнованиях в ОАЭ  
19:57 19.11.2025В Тюмени расширяется зона платных парковок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора