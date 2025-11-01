Тюменский центр "Семья" делится опытом помощи семьям с детьми

Масштабная межрегиональная стажировка, посвященная социальному сопровождению семей с детьми стартовала в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В региональном центре "Семья" 19 ноября работают специалисты из 12 регионов России. Участники из разных уголков страны — Кургана, Орла, Новосибирска, Саратова, Иркутска, Приморского и Красноярского краев, Удмуртии и Якутии — объединились для обмена лучшими практиками помощи семьям.

В первый день работы в центре внимания - совместная работа социальных служб и комиссий по делам несовершеннолетних.

"Мы не просто делимся теорией — мы показываем, как на практике выстроена комплексная работа с семьей. Наш опыт, которым мы готовы делиться, поможет специалистам из разных регионов выстраивать эффективную систему поддержки для каждой семьи", – сказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Стажировка продлится три дня. В программе знакомство с работой семейного многофункционального центра; изучение организации сопровождения семей по принципу "одного окна"; практические семинары.