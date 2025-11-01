  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Тюменская область – в числе финалистов премии "Регионы туризма и гостеприимства"

Общество, 19:32 19 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – в числе финалистов всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства". Регион претендует на победу в двух номинациях: "Оздоровительный туризм" и "Регион медицинского туризма", сообщает информационный центр правительства области.

Торжественная церемония награждения лауреатов V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" состоится в Санкт-Петербурге 14 декабря.

Финалисты в номинации "Оздоровительный туризм": Тюменская область, Алтайский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Ставропольский край

Финалисты в номинации "Медицинский туризм": Санкт-Петербург, Москва, Волгоградская область, Тюменская область, Красноярский край.

Всероссийская премия "Регионы туризма и гостеприимства" направлена на развитие и продвижение отечественной индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года.

В 2025 году премия проводится в память о ее создателе Геннадии Шаталове.

Премия регионов в области туризма и гостеприимства является частью отечественной туристической экосистемы "Россия вдохновляет на путешествия".

# премия , туризм

﻿
