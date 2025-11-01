  • 19 ноября 202519.11.2025среда
В Тюмени расширяется зона платных парковок

Общество, 19:57 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые парковки в рамках третьего этапа расширения платного парковочного пространства Тюмени появятся в границах следующих улиц: Мориса Тореза, Малыгина, Мельникайте, Республики, а также на улицах Профсоюзной, Николая Машарова, Первомайской и Хохрякова.

Как сообщили в администрации города, стоимость оплаты будет варьироваться от 25 до 70 рублей в час в зависимости от парковочной зоны. Срок реализации запланирован на середину декабря 2025 года.

﻿

Отметим, платные парковки вводятся на улично-дорожной сети, то есть на территории, право пользования которой имеет неограниченный круг лиц.

﻿
