Государственное юридическое бюро открылось в Тюменской области

Общество, 11:35 20 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственное юридическое бюро открылось в Тюменской области. Получить правовую поддержку в нем могут социально уязвимые жители региона. Специалисты уже проконсультировали более 90 человек.

"Главная миссия – обеспечить реализацию конституционного права на бесплатную юридическую помощь тем, кто в силу своего материального положения не может ее оплатить. Это наше принципиальное отличие от адвокатов. Мы являемся участниками социальной поддержки уязвимых категорий граждан. Создание такого юридического бюро в регионе – это важный шаг", - рассказала руководитель государственного юридического бюро Екатерина Суранова.

Она уточнила, что такую поддержку могут получить малоимущие, инвалиды I и II групп, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои соцтруда, участники СВО и члены их семей.

"Список вопросов, с которыми к нам могут обращаться очень широкий. В первую очередь, это жилищное и земельное законодательство, регистрация прав на имущество, установление права собственности. А также наследственное владение, семейные и трудовые споры, социальное обслуживание. Мы не оказываем юридическую помощь по уголовным делам и по арбитражным спорам", - отметила руководитель.

Для индивидуальной консультации необходимо обращаться в Государственное юридическое бюро Тюменской области по телефону 8 (3452) 411-000, адрес в Тюмени: ул. Республики, 211, вход с ул. Воровского.

Часы работы: понедельник-четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 17 часов

Подробности на сайте.

# соцподдержка , юристы

