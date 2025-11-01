Тюменские подростки покажут социальные навыки в проекте "Активные выходные"

Очный этап областного интернет-проекта "Активные выходные" стартовал в оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства" 20 ноября. До 23 ноября семь команд из Абатского, Заводоуковского, Нижнетавдинского, Юргинского муниципальных округов, Тобольска и Ялуторовска продемонстрируют социально-бытовые навыки, которые они освоили на предыдущем этапе проекта, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Ребята посетят обучающие станции на такие темы, как оказание первой помощи при бытовых происшествиях, финансовая грамотность, экология и другие. У них будет возможность продемонстрировать навыки по сервировке стола, шитью, сортировке вещей. На финальном событии очного этапа подведут итоги всего сезона проекта и определят победителей.