Тюменские подростки покажут социальные навыки в проекте "Активные выходные"

Общество, 18:36 20 ноября 2025

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Очный этап областного интернет-проекта "Активные выходные" стартовал в оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства" 20 ноября. До 23 ноября семь команд из Абатского, Заводоуковского, Нижнетавдинского, Юргинского муниципальных округов, Тобольска и Ялуторовска продемонстрируют социально-бытовые навыки, которые они освоили на предыдущем этапе проекта, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Ребята посетят обучающие станции на такие темы, как оказание первой помощи при бытовых происшествиях, финансовая грамотность, экология и другие. У них будет возможность продемонстрировать навыки по сервировке стола, шитью, сортировке вещей. На финальном событии очного этапа подведут итоги всего сезона проекта и определят победителей.

﻿

