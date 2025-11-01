  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"

Общество, 20:10 20 ноября 2025

t.me/industrial_university_tmn

15 дипломов получили художественные коллективы института архитектуры и дизайна и Многопрофильного колледжа ТИУ по итогам участия в XXVI Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры и искусств "Все дизайн" в Тюмени.

На его конкурс было подано 925 заявок из 39 городов России. Для участия в очном и заочном конкурсах отобрано 293 проекта.

Одной из самых юных участниц от вуза стала Ева Рапник – первокурсница, обучающаяся на направлении графический дизайн Института АРХИД. Девушка заняла третье место с проектом настольной игры, созданной по мотивам сказки А.С. Пушкина "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".

"Я была невероятно счастлива оказаться на таком масштабном фестивале. Не ожидала, что моя работа получит награду, так как принять участие в выставке уже огромное достижение для меня. Хочу поблагодарить центр архитектурной подготовки и своего преподавателя – Зюркалову Марию Николаевну за наставничество и помощь в реализации игры", – сказала Ева.

Студия моды "МАКОШЬ" МПК представила на Фестивале две коллекции: "Арктическая цианея", дизайнер Мария Себихова и "Душа", дизайнер Виктория Мухаметшина. Коллекция "Душа" получила специальный приз за трансформацию предметов и целостность коллекции от Союза дизайнеров России и специальный приз студенческой премии КИШАТ "Без всего… но не без этого!", коллекция "Арктическая Цианея", специальный приз премии КИШАТ "В моих глазах ты вся сияешь".

Работы участников можно увидеть на выставке в музее им. И. Я. Словцова до 26 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 20.11.2025Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО
20:10 20.11.2025Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"
19:55 20.11.2025Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе
19:01 20.11.2025Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора