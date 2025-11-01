Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"

t.me/industrial_university_tmn t.me/industrial_university_tmn

15 дипломов получили художественные коллективы института архитектуры и дизайна и Многопрофильного колледжа ТИУ по итогам участия в XXVI Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры и искусств "Все дизайн" в Тюмени.

На его конкурс было подано 925 заявок из 39 городов России. Для участия в очном и заочном конкурсах отобрано 293 проекта.

Одной из самых юных участниц от вуза стала Ева Рапник – первокурсница, обучающаяся на направлении графический дизайн Института АРХИД. Девушка заняла третье место с проектом настольной игры, созданной по мотивам сказки А.С. Пушкина "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".

"Я была невероятно счастлива оказаться на таком масштабном фестивале. Не ожидала, что моя работа получит награду, так как принять участие в выставке уже огромное достижение для меня. Хочу поблагодарить центр архитектурной подготовки и своего преподавателя – Зюркалову Марию Николаевну за наставничество и помощь в реализации игры", – сказала Ева.

Студия моды "МАКОШЬ" МПК представила на Фестивале две коллекции: "Арктическая цианея", дизайнер Мария Себихова и "Душа", дизайнер Виктория Мухаметшина. Коллекция "Душа" получила специальный приз за трансформацию предметов и целостность коллекции от Союза дизайнеров России и специальный приз студенческой премии КИШАТ "Без всего… но не без этого!", коллекция "Арктическая Цианея", специальный приз премии КИШАТ "В моих глазах ты вся сияешь".

Работы участников можно увидеть на выставке в музее им. И. Я. Словцова до 26 ноября.