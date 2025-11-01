  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области 

Общество, 19:01 20 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных введен на части территории с. Одино Упоровского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучной по данному заболеванию территории с 20 ноября запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также под запретом вывоз восприимчивых животных и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

# животные , карантин по бешенству

