Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных введен на части территории с. Одино Упоровского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучной по данному заболеванию территории с 20 ноября запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также под запретом вывоз восприимчивых животных и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.