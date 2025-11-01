  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидаются в Тюменской области

Общество, 11:46 21 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снег с дождем и дневная температура воздуха от минус 2 до плюс 5 градусов ожидаются в Тюменской области в ближайшие выходные, 22 и 23 ноября. По данным центра Фобос, в отдельных районах возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра будет достигать 19 м/с.

В Тюмени в субботу, 22 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможен гололед. Днем температура воздуха достигнет плюс 1 градуса, ночью – минус 3. Ветер южный, сильный, порывы до 19 м/с.

В воскресенье, 23 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура в течение суток – от 1 до 6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. 24 и 25 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью и днем от ноля до 4 градусов мороза, ветер северо-западный, умеренный. В ночь на вторник возможны осадки. В среду, 26 ноября, вероятность осадков сохранится, температура повысится до плюс 2.

Любовь Голышева

