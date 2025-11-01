  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Тюменские хирурги сохранили почку пациенту благодаря сложной операции

Общество, 11:13 21 ноября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Уникальную по сложности операцию впервые провели хирурги МСЧ "Нефтяник" в Тюмени. Им удалось убрать кисту внутри почки, полностью сохранив при этом орган, сообщает информационный центр областного правительства.

Доброкачественное образование у пациента появилось несколько лет назад. Удалить хирургически его было невозможно из-за расположения - вмешательство могло привести к потере почки. Киста при этом росла, вызывая нарушение оттока жидкости и создавая угрозу снижения фукнции почек. Тогда урологи МСЧ "Нефтяник" приняли решение помочь пациенту, посредством операции, описанной и продемонстрированной членом-корреспондентом РАН, профессором Алексеем Мартовым.

"Суть метода заключается в создании сообщения между полостью кисты и чашечно-лоханочной системой почки. Мы изучали КТ-снимки, архитектонику почки, чтобы свести к минимуму определенные риски травмирования сосудов почки. Операция прошла в штатном режиме", - рассказал врач-уролог, заведующий отделением урологии № 2 клиники "Нефтяник" Владимир Новоселов.

В итоге функция почки была восстановлена, пациент на вторые сутки вернулся домой.

# здравоохранение , МСЧ Нефтяник , хирургия

﻿
