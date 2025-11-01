В Сургутском районе школа выиграла грант в 540 тысяч рублей на образовательный проект

| Фото: из официальной группы в социальных сетях «Образование Сургутского района» | Фото: из официальной группы в социальных сетях «Образование Сургутского района»

Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа получила федеральный грант в размере 539 тыс. 060 рублей на реализацию образовательного проекта – настольной игры "Сокровище наций". Проект стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

"Команда СОШ одержала победу в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и привлекла на реализацию своего проекта без малого 540 тысяч рублей. Проект был разработан при поддержке управления проектного офиса Сургутского района. Для Сургутского района такая практика уже стала системной: с 2019 года 28 наших проектов получили президентские гранты на общую сумму 29,5 миллионов рублей", - прокомментировал событие глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Педагоги и ученики разработали концепцию игры, которая в увлекательной форме знакомит участников с культурой, традициями и историей десяти коренных народов России. Список народов — калмыки, кумыки, нанайцы, чукчи, ханты, алеуты, тувинцы, карелы, буряты и эвенки – был сформирован по результатам социологического опроса.

"Средства гранта будут направлены на издание 50 экземпляров игры. Их планируется распространить в поселениях Сургутского района и других муниципалитетах Югры. Игровые мероприятия пройдут в Ульт-Ягуне, Белом Яре, Федоровском, Лянторе и Барсово, а также в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганском районе. Ожидается, что с игрой смогут познакомиться не менее 300 жителей автономного округа", – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Реализация в жизнь этого проекта имеет свою историю.

– Стартовала реализация этого проекта ещё в 24-м году, когда школа вошла пилотной площадкой в проект "Обучение служением. Первые". Они с социальным партнёром разработали концепцию, разработали проект по изучению народов России, и культуры, традиций с чувашским центром "Судьба". И вот родилась эта идея, которая переродилась в проект, и сегодня этот проект является победителем в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, – рассказала Марина Варакута, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы администрации Сургутского района.

Руководитель проекта, педагог-организатор Ирина Роженко подчеркнула, что инициатива создания игры исходила от самих учеников.

"Эта инициатива в первую очередь была детей. В рамках этой игры игроки знакомятся с 10 коренными малочисленными народами России. Очень творческая, познавательная, нескучная игра. И мы выиграли 539 060 руб. – это деньги на тиражирование. Мы планируем 50 настольных игр создать за эти деньги. Будем проводить стационарные игры по всему Ханты-Мансийскому автономному округу", – поделилась Ирина Роженко.

В перспективе создатели намерены расширить игру до формата трилогии, добавив в нее новые народы России.