Тюменские спортсмены выступят на чемпионате по кикбоксингу

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по кикбоксингу пройдут на базе спортивной школы "Водник" 22 и 23 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов от 10 до 40 лет. Участников, которые займут призовые места в личных видах программы, наградят дипломами и медалями.