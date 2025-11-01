  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
  • USD80,7321
    EUR92,6047
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменские спортсмены выступят на чемпионате по кикбоксингу

Спорт, 19:52 21 ноября 2025

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по кикбоксингу пройдут на базе спортивной школы "Водник" 22 и 23 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов от 10 до 40 лет. Участников, которые займут призовые места в личных видах программы, наградят дипломами и медалями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кикбоксинг , чемпионат Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 21.11.2025Тюменские спортсмены выступят на чемпионате по кикбоксингу
16:21 21.11.2025Тюменские тхэквондисты завоевали награды "Кубка Югры"
15:48 21.11.2025Тюменский пилот FPV-дронов Савелий Патракеев выступит на "Играх будущего" в Абу-Даби
11:24 21.11.2025Более 100 параспортсменов выступят на фестивале ГТО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора