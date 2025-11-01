  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Главе Росприроднадзора Светлане Радионовой показали современные технологии "ЗапСибНефтехима"

Общество, 11:02 21 ноября 2025

Официальный канал "Росприроднадзора" | Фото: Официальный канал "Росприроднадзора"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила "ЗапСибНефтехим" - крупнейшую в России площадку по производству базовых полимеров - в Тобольске. Ей представили современные технологические решения, которые позволяют снижать экологическую нагрузку даже при высокой производительности комплекса, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На площадке внедрены системы экологического контроля: замкнутый водооборот, газоочистное оборудование, факелы бессажевого горения.

Проводится регулярный мониторинг состояния воздуха и природных территорий с участием научных организаций. Превышений нормативов не зафиксировано.

Официальный канал "Росприроднадзора" | Фото: Официальный канал "Росприроднадзора"

"ЗапСибНефтехим" выпускает около 2,5 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Эти материалы применяются в упаковке, медицине, строительстве и автомобильной промышленности.

"Вопросы экологии – приоритет для нашего города и крупнейшего предприятия. "ЗапСибНефтехим" демонстрирует, как можно сочетать мощное производство с заботой об окружающей среде, внедряя современные системы контроля и поддерживая экологические проекты. Отмечу и открытость компании к диалогу с горожанами", - сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Компания, в частности, развивает просветительские и общественные экологические проекты в Тобольске.

﻿
