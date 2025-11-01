Школа социального предпринимательства стартует в Тюмени 24 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-курс "Школа социального предпринимательства" стартует в Тюмени 24 ноября. Она продлится до 29 декабря, занятия будут проходить три раза в неделю, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

Спикер курса — сертифицированный тренер школы социального предпринимательства, эксперт по привлечению финансирования и создатель сети центров "Открой мне мир" для детей с ментальными нарушениями Валерия Матвиенко.

Участников ждет погружение в теорию социального предпринимательства. В конце курса будет защита итогового проекта.

