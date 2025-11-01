  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Школа социального предпринимательства стартует в Тюмени 24 ноября

Общество, 12:19 21 ноября 2025

Онлайн-курс "Школа социального предпринимательства" стартует в Тюмени 24 ноября. Она продлится до 29 декабря, занятия будут проходить три раза в неделю, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

Спикер курса — сертифицированный тренер школы социального предпринимательства, эксперт по привлечению финансирования и создатель сети центров "Открой мне мир" для детей с ментальными нарушениями Валерия Матвиенко.

Участников ждет погружение в теорию социального предпринимательства. В конце курса будет защита итогового проекта.

Регистрация по ссылке.

