Школа социального предпринимательства стартует в Тюмени 24 ноября
Онлайн-курс "Школа социального предпринимательства" стартует в Тюмени 24 ноября. Она продлится до 29 декабря, занятия будут проходить три раза в неделю, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.
Спикер курса — сертифицированный тренер школы социального предпринимательства, эксперт по привлечению финансирования и создатель сети центров "Открой мне мир" для детей с ментальными нарушениями Валерия Матвиенко.
Участников ждет погружение в теорию социального предпринимательства. В конце курса будет защита итогового проекта.
Регистрация по ссылке.