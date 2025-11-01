В Тюмени проведут вебинары о маркировке пищевой продукции из сельхозсырья
О маркировке пищевой продукции из сельскохозяйственного сырья расскажут тюменцам 27 ноября, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.
Обучение пройдет в формате онлайн в два этапа: 27 ноября участники обсудят, какие продукты подлежат маркировке, познакомятся с личным кабинетом "Честного Знака" и получат инструкцию по регистрации; 2 декабря разберутся, как получать и наносить коды маркировки и наладить электронный документооборот, а также разберут кейсы участников.
Приглашенные эксперты: ведущий специалист Центра поддержки системы маркировки "Честный Знак" при Торгово-промышленной палате Тюменской области Светлана Чушникова; руководитель отдела внедрения и сопровождения ГК Эксперт Никита Макаров.
Регистрация обязательна по ссылке. Начало вебинаров - в 10 часов.