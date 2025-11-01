  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюмени проведут вебинары о маркировке пищевой продукции из сельхозсырья

Общество, 08:07 24 ноября 2025

О маркировке пищевой продукции из сельскохозяйственного сырья расскажут тюменцам 27 ноября, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

Обучение пройдет в формате онлайн в два этапа: 27 ноября участники обсудят, какие продукты подлежат маркировке, познакомятся с личным кабинетом "Честного Знака" и получат инструкцию по регистрации; 2 декабря разберутся, как получать и наносить коды маркировки и наладить электронный документооборот, а также разберут кейсы участников.

Приглашенные эксперты: ведущий специалист Центра поддержки системы маркировки "Честный Знак" при Торгово-промышленной палате Тюменской области Светлана Чушникова; руководитель отдела внедрения и сопровождения ГК Эксперт Никита Макаров.

Регистрация обязательна по ссылке. Начало вебинаров - в 10 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вебинар , Честный знак

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 24.11.2025В Тюмени проведут вебинары о маркировке пищевой продукции из сельхозсырья
20:25 23.11.2025В России с 2026 года увеличат максимальный лимит больничных и декретных
19:45 23.11.2025В Тюменской области более одной тысячи человек посвятили в первокурсники
19:39 23.11.2025Горожане могут сообщить о наледи на портале "Тюмень – наш дом"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора