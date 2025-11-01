"Отцы и дети" стали самым популярным произведением Тургенева у тюменцев

Литературные предпочтения жителей Тюменской области среди работ Ивана Сергеевича Тургенева проанализировали Цифровая экосистема МТС и книжный сервис "Строки".

Самым читаемым произведением классика русской литературы в Тюменской области на платформе книжного сервиса стал социально-психологический роман о конфликте поколений "Отцы и дети". На втором месте по популярности оказалась повесть "Степной король Лир", которая является аллегорией на шекспировскую трагедию. Третье место у повести "Затишье" - рассказ о том, как жизнь может обрушиться под гнетом чувств или перемен, о сложности человеческих отношений.

В целом вкусы тюменских читателей похожи на предпочтения северных регионов "матрешки", но есть и отличия. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе в списке любимых произведений цикл очерков "Записки охотника" и повесть "Дворянское гнездо", а в Ямало-Ненецком автономном округе - самый грустный и трогательный рассказ русского классика – "Муму" и повесть "Вешние воды".

Аналитики МТС отметили, что произведения Ивана Сергеевича Тургенева популярны у читателей всех возрастов – тюменцы от 18 до 65 лет единогласно выбирали роман "Отцы и дети". При этом девушки от 18 до 24 лет активно читали повесть "Первая любовь", женщины 55-64 года предпочитали сборник "Бал Сатаны. Русская мистика", мужчины 55-64 года - произведения "Жид", "Вечер в Сорренте", "Поездка в Полесье".